Як пише Politeka.net, зараз головний герой 9-го сезону шоу " Холостяк» Микита Добринін з дружиною відправився на відпочинок, причому в соціальних мережах пара постійно скаржилася на різні незручності відпочинку з сином. Помічаючи кілька разів поспіль, що вони ледве виходять з кімнати, цілком очікувано в мережі відреагували.
Однак Квіткова зухвало підмітила, що їй краще знати, як відпочивати з сином, причому вона різко заявила, що перш за все вони з чоловіком відпочивають на Сейшелах, а коментатори сидять вдома і не в такому достатку, як вони.
Примітно, що сама дівчина до участі в "Холостяку" працювала простим перукарем і рекламувала білизну, проте прославившись на шоу відразу заявила, що всього домоглася сама і її успіх зараз - взагалі не результат шоу.
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"Читаю коментарі: навіщо дитину піддавати випробуванням, він же ще маленький дуже;
Яким випробуванням, задаюся питанням. Ми змушуємо його зуби прорізатися? У мене є відсоток аудиторії, які неуважні і вирішують, що їхні коментарі дуже доречні, мовляв, зараз вони поставлять мене на місце.
Якщо у вас є комплекси, не прирівнюйте до них нашу сім'ю. Це ваше-не наше. Сидіть далі вдома, бійтеся кожного кроку. Ну і нагадаю, поки відсоток сидить вдома і пише мені свої ляляки в коментарях, ми знаходимося на Сейшелах, купаємося в океані і дивимося на щасливі очі сина» - висловилася Квіткова.
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