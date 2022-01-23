Українська співачка Камалія, яку називають найбагатшою артисткою України, розповіла історію про те, як у неї з'явилася унікальна собака.

Як передає Politeka.net, в Instagram у Камалії з'явилося відео, на якому вона грала з величезним білим псом. Співачка була на засніженій вулиці у своєму дворі.

"Цей королівський дог народився альбіносом і глухим. Його хотіли приспати. Але я дізналася про нього і ризикнула забрати собі. Як же швидко летить час! Тоді йому було 2 місяці, а сьогодні вже 6 років", - поділилася зворушливою історією Камалія.

Варто відзначити, що у співачки є й інші собаки, які живуть у дворі її розкішного особняка. На відео засвітилася ще одна велика чорна собака. Одного разу вона розповідала, що її собаки брали участь у виставці, де вони зайняли призові місця. Йшлося про двох цуценят, яких співачка завела менше року тому.

Крім цього, артистка захоплюється кінним спортом, тому у неї також є кінь.

Нагадаємо, що Камалія не може відійти від хвороби, що сталося: "жахливо...".

Як повідомляла Politeka, Камалія записала відео з лікарні, поставлений діагноз: "не краще ковіда".

Також Politeka писала, що Камалія через хворобу перенесла неприємну процедуру.