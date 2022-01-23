Як передає Politeka.net, в Instagram у Камалії з'явилося відео, на якому вона грала з величезним білим псом. Співачка була на засніженій вулиці у своєму дворі.
"Цей королівський дог народився альбіносом і глухим. Його хотіли приспати. Але я дізналася про нього і ризикнула забрати собі. Як же швидко летить час! Тоді йому було 2 місяці, а сьогодні вже 6 років", - поділилася зворушливою історією Камалія.
Варто відзначити, що у співачки є й інші собаки, які живуть у дворі її розкішного особняка. На відео засвітилася ще одна велика чорна собака. Одного разу вона розповідала, що її собаки брали участь у виставці, де вони зайняли призові місця. Йшлося про двох цуценят, яких співачка завела менше року тому.
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Крім цього, артистка захоплюється кінним спортом, тому у неї також є кінь.
Нагадаємо, що Камалія не може відійти від хвороби, що сталося: "жахливо...".
Як повідомляла Politeka, Камалія записала відео з лікарні, поставлений діагноз: "не краще ковіда".
Також Politeka писала, що Камалія через хворобу перенесла неприємну процедуру.