Відома українська співачка і головна героїня другого сезону "Холостяки" Злата Огневич поділилася лякаючими кадрами, на яких їй загрожує невідомий чоловік.

Як пише Politeka.net, знаменитість звернулася до українців з терміновим проханням про допомогу. Тривожними кадрами вона поділилася у своїх сторіз.

На відео можна було побачити, як Огневич їхала кудись на машині, коли до неї під'їхав інший водій, і почав погрожувати прямо з вікна свого авто.

"Якщо я ще раз побачу по телевізору, я тебе завалю нах***. Або тата ... зрозуміла? Я тобі серйозно кажу нах***, ти чула?",- агресивно вимовляє чоловік.

"До зустрічі в поліції", - відповіла йому Злата, а потім попросила перестати її переслідувати.

"Ти знаєш, що мені все одно! Ти дивуєш, дурницями займаєшся!", - додав чоловік.

У підписі до відео Огневич звернулася до передплатників.

"Це дуже важливо. Я прошу про допомогу!!! На моєму місці може виявитися кожна!", - написала співачка.

Вона також поділилася постом, в якому розповіла, що чоловік переслідує її вже більше трьох років, проте ніхто за цей час не зміг їй допомогти. За словами Огневич, останнім часом переслідування почастішали.

"Я звертаюся до команди міського мера Віталія Кличка. Вас також згадують в даному відео. Я звертаюся до правоохоронних органів, юристів і всіх, хто має компетенцію і реально може допомогти. Я звертаюся до своєї країни і президента Володимира Зеленського. Тому що я більше не бажаю мовчати! Досить! На моєму місці може бути ВАША дочка, дружина, кохана дівчина, мама, ваш близька людина. Допоможіть мені", - емоційно написала Огневич.

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