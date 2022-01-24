У мережі показали, як виглядала популярна українська співачка Тіна Кароль в глибокому дитинстві, красуню просто не впізнати.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій відомій українській співачці Тіні Кароль, опублікували кумедні архівні кадри, на яких можна побачити, як виглядала майбутня зірка в дитинстві.

Так, на першій фотографії Тіна зображена разом з подругою приблизно її ж віку, видно, що дівчатка валяють дурня, весело регочучи при цьому. Схоже, знімок був зроблений у однієї з них вдома. На другій фотографії Кароль відображена на вулиці, тут вона позує разом зі своїми шкільними подругами, можливо однокласницями. Всі дівчатка в ошатних шкільних одежах стоять по струнці і з серйозними обличчями дивляться в об'єктив.

Користувачі не пройшли повз і тут же почали коментувати архівні фото з Тіною Кароль: "Тіна така маленька, така мила. Така схожа сама на себе. Відразу дізнався", "Красуня", "Красива дівчинка з дитинства", "Пампушка була", "Красива, як завжди".

Нагадаємо, Кароль розкріпачилася перед камерами і показала фігуру з екзотичного ракурсу: кадри.

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль в різних образах грайливо покрутилася перед дзеркалом: "Зачепила всі струни душі".

Також Politeka писала, що Тіна Кароль в напівпрозорій сукні заговорила про щастя і несподівано зізналася: "У цьому вся моя місія".