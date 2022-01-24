Як повідомляє Politeka.net, відомий український дизайнер Андре Тан опублікував у своєму Instagram пост-посвячення відомому французькому модельєру Тьєррі Мюглеру, який помер 23 січня у віці 74 років.

У своєму посту Андре Тан показав фото і написав про Тьєррі Мюглера, яким він його знав і за що його любив.

"Найкращі йдуть рано. Прощай, Тьєррі Мюглер #RIP. Великий французький модельєр, який відкрив в мені грань "неможливе — можливо", вчора пішов з життя. Будучи зовсім юним хлопцем, я включав вночі телевізор і дивився його покази на Тижнях моди в Парижі і не розумів, як на таке взагалі здатна людська фантазія", - написав Тан.

Користувачі в коментарях приєдналися до співчуття: "Йде епоха генія. Його ім'я залишиться в Кодексі моди. Андре, спасибі за пост", "Дуже шкода, його парфум Womanitу-шедевр", "Дякуємо за шедеври. Він був генієм", "Це витвір мистецтва, а не сукні, супер!", "Тьєррі був геніальний", "Дуже шкода", "Фантастично красиві наряди".

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