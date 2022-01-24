Як повідомляє Politeka.net, дружина українського співака, учасника " Голосу країни Девіда Аксельрода Олена Мозгова, яка раніше була одружена з Олександром Пономарьовим, поділилася про себе цікавими подробицями. На своїй сторінці в Facebook, вона поділилася вражаючими результатами схуднення, і показала фото до і після.

Олена Мозгова розповіла, що головне, завдяки чому їй вдалося схуднути - це дієта, інтервальне харчування 16/8 і повна відмова від алкоголю.

А ось займатися спортом Олена Мозгова не мала можливості, оскільки важко перенесла хворобу Лайма.

"...лежала не маючи сил і можливості навіть встати, тому спорту не було. Навіть не уявляю, у що б я перетворилася практично лежачи два місяці і враховуючи кількість ліків, в тому числі і гормонів, які я приймала і колола, якби не дотримувалася своєї дієти», - поділилася вона.

Олена Мозгова додала, що в квітні її вага була 85 кг, а зараз – 61 кг.

"Цукор і зараз не їм. Але тост з цільнозернового хліба, наприклад, собі дозволяю. Ягідки їла і їм кожен день. Додала зараз ще яблука, я їх їм з горіхами до вечері", - зазначила вона.

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