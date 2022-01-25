MELOVIN з'явився на презентації нового сезону шоу «Голос країни» разом з Лізою Русиною, яка була його партнеркою на "Танцях з зірками". Спільне фото зірок викликало ажіотаж в мережі після того, як співак заявив, що закоханий в дівчину, і у них дуже теплі стосунки.

"З Лізою, більше ніж... Ліза, це більше ніж ... мені здається, що я закохався. Дуже. Правда. Тому що, таких дівчат реально мало, дуже мало, які типу щиро. Я реально про Лізу можу багато говорити, у мене прямо трепет прокидається всередині " » - говорив MELOVIN.

Фото MELOVINа з Лізою Русиною і Катериною Осадчою активно коментують у мережі.

"Катя у відмінній формі! Мел-King«, "на 6 фото все з обкладинки модного журналу 🔥 🔥 🔥 Мел-красень" » " MELOVIN з Лізою прекрасні», «Мел зухвалий такий», «Мел і Ліза – красені», «вау який Mèlovin», «Ух, Мел красень красень», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, MELOVINа застали за поцілунком з Русиною на презенції нового "Голосу країни": "солодка парочка»

Як повідомляла Politeka, Melovin в пухнастій шубі з новою зачіскою притулився до фігуристою блондинці: "Опа, нова пара"

Також Politeka писала про Melovin, Дорофєєва, Трінчер та інші зірки, яких кардинально змінив яскравий макіяж «" в саме сердечко»