Як повідомляє Politeka.net, популярна телеведуча і переможниця одного з сезонів шоу "Холостяк" Даша Ульянова вирішила показати різні кадри, зроблені за останній час, а також відповіла на цікаві питання своїх фанатів. Не обійшлося і без особистих і досить цікавих тем.
Так, спочатку Даші довелося підтвердити, що вона дійсно не робила собі груди і не думає поки про це. Також вона помітила, що зараз живе сама – дана тема не раз спливала у неї в питаннях в Instagram.
"Як справляєшся з заздрісниками?» - запитують у Даші.
Вона відповіла: "ніяк, вони були, є і будуть. Я займаюся своїми справами і ніяк не реагую».
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"Що для тебе доглянутість дівчини?». Даша підмітила: це стан шкіри, волосся і загальна доглянутість дівчини.
Як можна помітити, Даша часто радує свою величезну аудиторію в Instagram яскравими фото і відео з життя. На фотографії Даша відображена в цікавій локації, яка нагадує художню майстерню.
Ульянова не підписала свою фотографію, зате шанувальники тут же почали коментувати знімок, засинаючи її компліментами. Деякі користувачі почали питати у Даші, чи зробила вона собі груди.
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