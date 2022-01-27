Як передає Politeka.net, Ані Лорак навесні 2019-го року розлучилася зі своїм чоловіком - Муратом Налчаджіоглу, з яким у них є 10-річна дочка. Нещодавно, Налчаджіоглу повернувся до Києва з відпочинку зі своєю молодою нареченою Лілією. Пара відпочивала в Занзібарі, звідки ділилися безліччю знімків. На цей раз екс-чоловік Лорак опублікував нову серію фото з відпочинку і зробив заяву, в якій попросив поважати його особисте життя.

"Давайте перестанемо коментувати чуже життя. Це мій особистий аккаунт і життя, давайте поважати всіх людей, про яких ви говорите", - звернувся до користувачів мережі Мурат Налчаджиоглу.

Користувачі Мережі залишили кілька коментарів під публікацією екс-чоловіка Лорак: "Яка чудова пара, милі 😍 😍 Ви диво", "Красиві", "Шкода Лілю", "Уявляю як боляче Кароліні дивитися на ці фото. Вона могла б вже давно знайти собі чоловіка і купатися в любові, але... вона не така, як всі, таких одиниці, щоб любити одного єдиного", "На вигляд мені ця дівчинка дуже гарненька і пріятненькая на зовнішність... Бажаю взаємної любові вам...", "Мене дивують деякі жінки, які дозволяють собі лізти в чуже життя, дуже красива дівчина щастя їм, вона ні чим не гірше Кароліни, заспокойтеся все".

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