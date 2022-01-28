Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Злата Огневич, яка вже багато років є жертвою агресивного переслідувача, розповіла, що після того, як його затримала поліція, він знову опинився на волі.
За словами співачки, поліція якраз зробила все можливе, відшукала переслідувача, заарештувала його, проте без рішення судді довго тримати не могла за законом. А ось суддя, ще й жінка, як підкреслила Злата, лаже не стала розглядати цю справу.
"І тут, слухайте уважно, жінка-суддя, вона навіть не стала розглядати. Суддя вирішила не розглядати це дуже дрібне, мабуть для неї питання. Тобто, злочинець в даний момент на волі", - розповіла Злата у своїх Instagram-сторіс.
Також Огневич заявила, що не збирається зупинятися на півдорозі і доведе цю справу до справедливості. Вона хоче посадити свого переслідувача і має намір звертатися до суду.
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"Я доб'юся справедливості. Поки ця людина на волі, я не відчуваю себе в безпеці. Буду йти до суду", - підписала сторіс співачка.
Нагадаємо, Злата Огневич приходить до тями після чергової атаки свого переслідувача: "Життя зараз схоже на детектив".
Як повідомляла Politeka, Златі Огневич і її родині погрожували розправою, у справі кардинальний поворот: "Злочинець затриманий".
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