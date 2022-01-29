У мережі з'явилися кадри концерту популярної групи "Бумбокс", лідером якої є музикант та вокаліст Андрій Хливнюк, у Хмельницькому, який відбувся у межах гастрольного туру.

Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці українського гурту "Бумбокс" в Instagram, що грає в жанрах хіп-хоп і фанкі-ґрув, опублікували кадри з концерту в місті Хмельницький, який відбувся в межах гастрольного туру по Україні.

"Хмельницький🚀", - лаконічно підписали світлини.

На першому фото був вокаліст гурту Андрій Хливнюк, який для концерту одягнув чорні джинси, чорну футболку з принтом та чорну кепку-бейсболку і явно кайфував від музики.

На сторінці також показали музикантів гурту та фанатів, які відривалися під улюблені треки.

Фото з концерту Андрій Хливнюк опублікував ще й на своїй сторніці.

"У Хмельницькому на старті❤️це був вогонь🔥🔥🔥", "

Дуже 🔥 друже", " Це Хмельницький!😍 я там була і все бачила!😁", "Ох і я хочу таке познімати на концерті 😍💔", - написали шанувальники.

Нагадаємо, що гурт "Бумбокс" був створений у 2004 році в Києві вокалістом Андрієм Хливнюком, гітаристом Андрієм Самойлом та Валентином Матіюком. За час творчості вони встигли випустити безліч треків.

Раніше Politeka повідомляла, що лідер "Бумбокс" Хливнюк у розпал всеукраїнського туру звернувся до шанувальників: "Після доби відпочинку...".

Нагадаємо, що лідер "Бумбокс" Хливнюк насолодився відпочинком у пінній ванній: "Заслужив".

Також Politeka писала, що "Бумбокс" перед туром попередили українців про серйозну вимогу: "Достатньо бути...".