Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці українського гурту "Бумбокс" в Instagram, що грає в жанрах хіп-хоп і фанкі-ґрув, опублікували кадри з концерту в місті Хмельницький, який відбувся в межах гастрольного туру по Україні.
"Хмельницький🚀", - лаконічно підписали світлини.
На першому фото був вокаліст гурту Андрій Хливнюк, який для концерту одягнув чорні джинси, чорну футболку з принтом та чорну кепку-бейсболку і явно кайфував від музики.
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На сторінці також показали музикантів гурту та фанатів, які відривалися під улюблені треки.
Фото з концерту Андрій Хливнюк опублікував ще й на своїй сторніці.
"У Хмельницькому на старті❤️це був вогонь🔥🔥🔥", "
Дуже 🔥 друже", " Це Хмельницький!😍 я там була і все бачила!😁", "Ох і я хочу таке познімати на концерті 😍💔", - написали шанувальники.
Нагадаємо, що гурт "Бумбокс" був створений у 2004 році в Києві вокалістом Андрієм Хливнюком, гітаристом Андрієм Самойлом та Валентином Матіюком. За час творчості вони встигли випустити безліч треків.
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