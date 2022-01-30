Телеведуча Оля Фреймут, яка одружена з продюсером і гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотко, вразила видом на спільному знімку з чоловіком-красенем.

Як пише Politeka.net, Оля Фреймут - легендарна ведуча проекту " Ревізор "і ранкового шоу на" Новому каналі", завдяки яким стала дуже популярною. Торік Оля вирішила спробувати свої сили в "Танцях з зірками", але здобути перемогу телеведучої не вдалося. Зараз Фреймут активно веде блог в Instagram, де розповідає українцям про етикет, а також ділиться кадрами з особистого життя.

Цього разу Оля вирішила показати спільний знімок з чоловіком, на якому пара притулилася один до одного. Фреймут зробила селфі, показавши сімейну ідилію. Варто відзначити, що телеведуча не часто ділиться кадрами, де позує разом з чоловіком, який є продюсером і генеральним директором "Нового каналу".

Фолловери не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram, де був розміщений знімок, немає подібних інструментів.

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