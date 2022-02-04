Дочка покійного українського музиканта Андрія «Кузьми» Кузьменко розповіла про довгоочікуване досягнення, заради якого старанно навчалася всі ці роки. Так, дівчина повідомила в Instagram, що нарешті отримала довгоочікуваний диплом фахівця, про який марила більше семи років.

"Дерматовенеролог. Сім з половиною років навчання і він у мене!"- поділилася думками дівчина.

За словами Барбари, все своє життя вона хотіла бути лікарем, так як в 9 років я зіткнулася з акне і не могла його вилікувати 7 років.

"Я мріяла побороти цю проблему і стати дерматологом, щоб допомагати людям. За 7 років була на консультаціях у більше ніж 20 дерматологів-косметологів, які не могли мені допомогти і говорили що "переросту" - висловилася раніше Барбара і заявила, що тепер хоче допомагати й іншим, тому вивчає також контурну пластику і різні косметичні процедури.

Також раніше дочка покійного українського музиканта Андрія «Кузьми» Кузьменко вирішила поділитися пам'ятним фото з батьком, по котороиу дуже сумує. Нагадаємо, що сім років тому в автокатастрофі загинув український музикант, лідер гурту "Скрябін", який є досить відомим і популярним артистом у всій Україні та за її межами.

Це стало великим потрясінням для колег і близьких, які в цей день згадують про минуле Кузьменко.

Нагадавши, дочка Кузьми Скрябіна зізналася, ким працює і чи планує дитину: "через два місяці..."

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