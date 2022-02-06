Українська телеведуча Лідія Таран, яка побудувала кар'єру на каналі "1+1", зустріла початок лютого в приємній компанії і на свіжому повітрі.

Так, 44-річна Таран опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом із донькою, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Зимовий тиждень у селі", - йдеться в підписі.

На кадрах Лідію "запрягли" в санки - ведучій довелося прокотити з вітерцем одночасно кількох дітей. Як би важко не було, Таран примудрилася взяти непогану швидкість. Помітно, що зірка 1+1 насолоджувалася зимовими забавами.

У наступний момент діти руками й ногами робили на снігу "ангела", в цей раз ведуча до них вже не приєдналася, а, мабуть, знімала.

"Мороз, сонце, санки... під Києвом, виявляється, зима❄️️️️️⛄️☀️ ", - додала вона в підписі.

"Навантажили тебе)))👏"; "Супер🔥", - встигли прокоментувати підписники.

До цього ми розповідали, що Таран з 14-річною донькою Василиною літали кататися на лижах за кордон. Ведуча викладала кадри з аеропорту, дивуючись чому з року в рік відпочиває взимку не в теплих краях.

"Щороку, коли ми пакуємо лижі, черевики і 5 валіз, і ледве втягуємо це в аеропорт, я питаю знову і знову - чому не на пляж?", - запитувала Лідія.

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