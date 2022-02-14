Танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова, яка перемогла на "Танцях з зірками", вирішила показати себе в природному образі без косметики.

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова після участі в танцювально шоу почала займатися іншими проектами і трохи віддалилася від світського життя. Проте, хореограф активно веде соціальні мережі і розповідає про себе.

Так, цього разу Ілона вирішила показати себе справжню і те, як вона веселиться з ранку, ніжачись під сонячними променями. Без косметики і фільтрів танцівниця показала обличчя зблизька, кайфуючи від погоди за вікном.

Після цього вона вже показала, як готується до насиченого дня і намагається привести себе в порядок. До слова, зараз Гвоздьова веде Instagram набагато активніше, часто розповідає про себе, дітей і чоловіка, а також ділиться планами на майбутнє.

"Сьогодні день важкий. Готуюся " - пише під кадрами Гвоздьова.

Раньше Ілона вирішила показати, як пішла в салон краси, щоб зробити собі нову зачіску.

"Після першої короткої стрижки більше не бачу себе з довгим волоссям", - написала Ілона.

На наступному сторіс зірка прикрила одяг, щоб не забруднити фарбою.

"Кайфую від оновленої себе", - написала Ілона, а після цього показала, як пофарбувала волосся. А на наступному сторіс Ілона продемонструвала, як їй не вистачає няні. На кадрах Гвоздьова закотила очі, а на тлі дитина сиділа з татом.

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