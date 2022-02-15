Олександр Пономарьов зараз рідко розповідає про особисте життя, передає Politeka.net. У Instagram та інтерв'ю він найчастіше ділиться інформацією про творчість, але цього разу співак вирішив торкнутися особистої теми.
Виявляється, 15 лютого синові співака, від другого шлюбу з Вікторією Мартинюк, виповнилося 15 років. Олександр Пономарьов опублікував рідкісне фото зі своєю дорослою дитиною.
"Мій Саша народився на Стрітення Господнє! Сьогодні йому 15! Будь мені справжнім чоловіком і добрим воїном Божим! Многая і Благая літо ❤️", - написав артист.
У коментарях долучилися до привітань і не тільки.
"Який красень!",- написав один з користувачів Мережі.
Хвороба спіткала Таїсію Повалій з сином: "Ми з Денисом, на превеликий жаль..."
Суддя "Майстер Шеф" Ярославський покинув Україну, перші подробиці: "Зараз я в аеропорту"
"Маєчка замала": Каменських з красотами напоказ збентежила новим фото
Вчинок 19-річного переможця "Голосу країни" Сасанчина і його дружини розлютив українців: "Переходить всякі межі..."
Обірвалося життя відомої російської актриси-красуні, їй було всього 40: останні фото
Зазначимо, Олександр Пономарьов офіційно одружився на тоді ще студентці п'ятого курсу Вікторії Мартинюк у 2006 році. Дівчина була молодшою за співака на 13 років. Через шість років пара розлучилася. За словами співака, вони розсталися після того, як молода дружина попросила зробити вибір - або вона, або його дочка Женя, яку він виховував.
В інтерв'ю Зірковому шляху Олександр Пономарьов розповів - він судився за право бачити сина частіше, і пройшов три інстанції. Тепер у співака є можливість зустрічатися з хлопчиком хоча б раз на тиждень.
Нагадаємо, Пономарьов з Дзідзьо і Алексєєвим заінтригували українців новим квартетом
А ще Politeka повідомляла, що Пономарьов викликав заздрість, показавши красуню, яка йому допомагає
Також Politeka писала, що Пономарьов за кордоном несподівано згадав про українців