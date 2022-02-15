Відомий український співак Олександр Пономарьов показав улюбленого сина, який народився у другому шлюбі з дружиною Вікторією Мартинюк - хлопчик став зовсім дорослим.

Олександр Пономарьов зараз рідко розповідає про особисте життя, передає Politeka.net. У Instagram та інтерв'ю він найчастіше ділиться інформацією про творчість, але цього разу співак вирішив торкнутися особистої теми.

Виявляється, 15 лютого синові співака, від другого шлюбу з Вікторією Мартинюк, виповнилося 15 років. Олександр Пономарьов опублікував рідкісне фото зі своєю дорослою дитиною.

"Мій Саша народився на Стрітення Господнє! Сьогодні йому 15! Будь мені справжнім чоловіком і добрим воїном Божим! Многая і Благая літо ❤️", - написав артист.

У коментарях долучилися до привітань і не тільки.

"Який красень!",- написав один з користувачів Мережі.

Зазначимо, Олександр Пономарьов офіційно одружився на тоді ще студентці п'ятого курсу Вікторії Мартинюк у 2006 році. Дівчина була молодшою за співака на 13 років. Через шість років пара розлучилася. За словами співака, вони розсталися після того, як молода дружина попросила зробити вибір - або вона, або його дочка Женя, яку він виховував.

В інтерв'ю Зірковому шляху Олександр Пономарьов розповів - він судився за право бачити сина частіше, і пройшов три інстанції. Тепер у співака є можливість зустрічатися з хлопчиком хоча б раз на тиждень.

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