Як передає Politeka.net, успішний 32-річний бізнесмен Алекс Топольський став черговим героєм романтичного шоу" Холостяк " і перед стартом сезону в мережі активно обговорюють, що ж відбувається в житті чоловіка і що він з себе представляє.

"Новий Холостяк тотально змінить правила проекту? Подарунки вже при першій зустрічі? І що означатимуть три нові кольори троянд?😲 Прем'єра нового сезону романтичного реаліті» Холостяк " вже 4 березня. Не пропустіть!🌹 » - сказано в підписі з відео Топольського.

У мережі обговорюють, чому ж Холостяк змінює правила і чи нормально це взагалі:

"Але це не холостяк змінює правила, це сценаристи️️; 😲 ох, нічого собі🔥. Цікаво подивитися😍 🥰; ждеееммм; все як і у Злати буде, за сценарієм?; здається, нічого нового не буде👏; вірити в те, як там хто кого підписав в Getcontact це жесть звичайно 😂 підписати можуть по-різному і ніхто ж не знає, що за людина і адекватна вона, так підписала. Мда😊"»

Раньше Топольський зізнався у вчинку, про який він шкодує.

"Я шкодую, що частіше не бачився зі своїми батьками. Що завжди на потім, на потім, на потім...Спочатку бізнес, спочатку самореалізація...", - відверто розповів"Холостяк".

Також, він розповів про головну помилку на побаченні, яку він здійснював.

"Це коли я Запитав дівчину про її вік. І потім я згадав, що у мене кешова пам'ять і я вже знаю її вік", - згадав Алекс Топольський.

Раніше повідомлялося, новий "Холостяк" Топольський після закінчення зйомок зробив чуттєве визнання: "Я ними дорожу..."

Politeka розповідала, у новому сезоні "Холостяка" правила зміняться, з'явилися подробиці: "буде встановлювати сам Алекс"

Також, новий "Холостяк" Топольський розлютив видом в новому ролику перед шоу: "занадто солодкий... Що всередині?"