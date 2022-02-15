Як повідомляє Politeka.net, легендарна українська спортсменка, гімнастка та багатодітна мама Лілія Подкопаєва, яка після заміжжя практично живе на дві країни - Україну і США, поділилася в своєму Instagram романтичним фото з американським чоловіком-бізнесменом Ігорем Дубінським. Свій пост зірка спорту приурочила до Дня святого Валентина.

На фотографії Лілія та ігор відображені в затишному кафе ювелірного бутіка за сніданком, на столі передніми видно дві чашечки чаю. Спортсменка ніжно притулилася до коханого чоловіка і заплющила очі. Схоже, в цей бутік парочка прийшла за подарунками.

У підписі до фото Подкопаєва написала: "Breakfast at Tiffany's". А шанувальники тут же почали коментувати знімок, засинаючи закоханих привітаннями з Днем святого Валентина: "Я пам'ятаю цю історію про чай у Тіффані", "З Днем святого Валентина! Love Birds, Сніданок у Тіффані... так божественно!", "Happy Valentine's Day", "Так виглядає щастя! Нехай так буде завжди", "Люблю вас!", "Красивий. Закохувати. Всім любові і натхнення!", "Абсолютне щастя".

Нагадаємо, У мережі показали рідкісні кадри з Подкопаєвої за часів її олімпійських перемог: "Досі не можуть перевершити".

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