Ектор Хіменес-Браво активно стежить за зовнішністю - він багато часу проводить в спортзалі, робить процедури у косметолога і не тільки, повідомляє Politeka.net.
В одних з останніх сторіс ресторатор здивував повідомленням. Виявляється, він зважився на операцію, тому поки не хоче показувати себе.
"Вчора у мене була операція, поки не хочу показуватися", - написав шоумен, розбурхавши своїх шанувальників.
Через кілька годин Ектор Хіменес-Браво все ж вийшов у прямий ефір.
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"Скучили?",- підписав відео ресторатор.
"Друзі, Доброго ранку! Як я виглядаю? Чому я запитую? Тому що, зі мною все в порядку, але я робив пересадку волосся", - зізнався Ектор Хіменес-Браво, вперше показавши себе публіці після втручань.
Зазначимо, Ектор Хіменес-Браво зараз намагається дотримуватися здорового способу життя. Крім тренувань і походів до косметологів, ресторатор дотримується режиму правильного харчування.
Близько п'яти років тому лікар діагностував у шоумена другий ступінь ожиріння, через що погіршився стан його здоров'я. Зараз ресторатор не може уявити життя без спорту.
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