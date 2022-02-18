Співачка Аліна Паш, яка перемогла на Нацвідборі на "Євробачення-2022", але вирішила відмовитися від участі в конкурсі, опублікувала зворушливий пост у себе в блозі.

Як пише Politeka.net, після перемоги на Нацвідборі Аліна Паш знялася з конкурсу через скандали і хейта в свою сторону. Організатори після цього офіційно дискваліфікували артистку, а тепер Аліна Паш опублікувала зворушливий пост у своєму Instagram.

"Тіні забутих предків досі зігрівають серця мільйонів людей!

Особисто для мене ця пісня як гімн єдності у світі без війни. Це патріотична пісня про Україну, про українців, про велич і можливості нашої держави. Ми пам'ятаємо наших предків, але створюємо свою нову історію.

Для мене Україна Незалежна, вільна, талановита, прогресивна, зі своїми думками і смаками.

Ця пісня грала і буде звучати.

Мої крила виросли, тому що люди в усьому світі це почули і відчули!

І все, що зараз відбувається з Нами, тільки живить силу, віру і єдність в Мені і в Нас", - написала Аліна.

Зірка також додала відео зі своїм виступом на Нацвідборі. Фанати відразу почали коментувати публікацію:

"Тепло в серцях", "Це чудово і дуже сильно, сильних бояться", "Мурашки кожен раз"," як же круто це виглядає, ти молодчина"





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