Як пише Politeka.net, після перемоги на Нацвідборі Аліна Паш знялася з конкурсу через скандали і хейта в свою сторону. Організатори після цього офіційно дискваліфікували артистку, а тепер Аліна Паш опублікувала зворушливий пост у своєму Instagram.
"Тіні забутих предків досі зігрівають серця мільйонів людей!
Особисто для мене ця пісня як гімн єдності у світі без війни. Це патріотична пісня про Україну, про українців, про велич і можливості нашої держави. Ми пам'ятаємо наших предків, але створюємо свою нову історію.
Для мене Україна Незалежна, вільна, талановита, прогресивна, зі своїми думками і смаками.
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Ця пісня грала і буде звучати.
Мої крила виросли, тому що люди в усьому світі це почули і відчули!
І все, що зараз відбувається з Нами, тільки живить силу, віру і єдність в Мені і в Нас", - написала Аліна.
Зірка також додала відео зі своїм виступом на Нацвідборі. Фанати відразу почали коментувати публікацію:
"Тепло в серцях", "Це чудово і дуже сильно, сильних бояться", "Мурашки кожен раз"," як же круто це виглядає, ти молодчина"
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