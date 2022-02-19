Співачка Slavia зараз активно займається розвитком сольної кар'єри, пише Politeka.net. Раніше висхідна зірка скаржилася, що чоловік не допомагав їй пробитися в шоу-бізнес, а після розлучення вона стала більше з'являтися в різних ефірах і не тільки.

Артистка активно веде сторінку в Instagram, на якій налічується 23,9 тисячі користувачів мережі. У новому пості Slavia розповіла про важливу подію.

"Сьогодні починається мій новий рік 💫

День народження це подія, яку я завжди святкую 🌺 Дякую Богові, що створив мене саме такою 🦋 Дякую за все, що я маю, і за всіх, кого я маю… Люблю🤍

Замість довгих привітань задаруйте мене серденьками ", - написала співачка.

За дві години публікації Slavia поставили понад 1000 лайків і написали багато коментарів. Користувачі Мережі вітали виконавицю.

Зазначимо, що раніше артистка опублікувала в сторіс скрін листування, в якій невідомий шанувальник робив їй комплементи, а також запропонував вийти заміж за нього.

"Скільки часу має пройти після розлучення до весілля? Може, час?", - написавши Slavia.

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