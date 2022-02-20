Відома українська телеведуча і блогерка Маша Єфросиніна розповіла, що її рятує він новин, які вона читає останнім часом у своїй стрічці.

Маша Єфросиніна багато знімається на ТБ, і нерідко зачіпає Соціальні та політичні теми в своїх відео в Мережі, передає Politeka.net.

Як відомо, зараз в Україні напружена обстановка через війська країни-агресора, які стоять біля наших кордонів. Зарубіжні лідери говорять про скорий напад Росії на нашу країну. Плюс на окупованих територіях Донбасу збільшилася кількість обстрілів і повідомляється про жертви.

Маша Єфросиніна записала сторіс, в якому зізналася, що не знала, як буде працювати після таких новин у стрічці.

"Підзарилася на кілька днів я в новинах... Це неймовірна панічна воронка. Я так розумію, що багато хто в цьому живе, а багато хто - не живе. Стрічка новин у всіх суперрізноманітна. Сьогодні вранці йшла на зйомки й думала: "Блін, як я зможу зніматися?"... Вчора сльози, паніка та інше, як я зможу зніматися? Але робота, як завжди, супервідволікає, мегавідволікає - це круто. Я бачу, що багато хто саме роботою рятується", - розповіла телеведуча причину свого панічного настрою, і чим рятується.

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