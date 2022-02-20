Переможець "Співають всі" Муаяд Абдельрахім показав стильний образ і заговоривши про кохання, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, 16-річний співак Муаяд Абдельрахім - відомий співак, який переміг у проекті" Співають всі", де головною суддею була артистка Наталія Могилевська. Тепер за виконавцем стежать тисячі фанатів в Instagram. І Муаяд постійно радує своїх фанів, нещодавно випустивши пісню, А тепер зайнявся зйомкою кліпу на композицію. А цього разу артист поділився своїм фото, заговоривши про кохання.

На фото Абдельрахім був у джинсовій куртці, сидячи на стільці. Зірка повернувся обличчям до камери, вражаючи видом.

"Любов одна, але підробок під неї-тисячі", - написав Муаяд.

Фанати поставили майже 200 лайків і написали коментарі:

"Згодна) Пісня Instagram дуже крута", "золоті слова", " повністю, на всі 200%...) ", "Пісня Instagram топчик", "Прямо тону від краси", "правильні слова".

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