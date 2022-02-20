Як пише Politeka.net, Євген Кошовий одружений на красуні-танцівниці Ксенії. У пари є двоє дітей - Варвара і Серафима. Старшій дівчинці вже 14 років і вона вже брала участь в шоу "Розсміши коміка. Діти", " Голос. Діти", "Ліга сміху", а також в серіалі "ТАТО рулить".

У нових сторіс Євген Кошовий похвалився успіхом дочки, яка, схоже, думає про кар'єру співачки.

"Я тобі обожнюю. Хочу до тебе на концерт. Ми з мамою пишаємося тобою", - написав шоумен.

Варвара Кошова виконала кавер на пісню відомої американської виконавиці YEBBA.

"Браво», «вогонь», «просто вау», "яка розумничка", - коментують виконання дівчини в мережі.

Нагадавши, Варвара Кошова приходила на шоу " Голос. Діти " двічі. Вперше вона спробувала свої сили в третьому сезоні у віці 8 років. У команді Потапа вона дійшла до етапу "бої".

У 2019 році 11-річна Варвара Кошова повернулася на проект. У команді Джамали вона дійшла до суперфіналу, проте поступилася перемогою підопічному групи "Время и Стекло" Олександру Зазарашвілі з Грузії.

Нагадаємо, 14-річна дочка Кошового з "Квартал 95" показала новий експеримент з макіяжем

Також Politeka повідомляла, що Євген Кошовий на рідкісному фото показав старшого брата, який поїхав з України

А ще Politeka писала, що Кошовий з "Квартал 95" насмішив виглядом поруч з колегами по "Лізі сміху"