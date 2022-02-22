Відома співачка Надя Дорофєєва розповіла, як чоловік Володимир Дантес лаяв її через те, що вона засвітила його в незручній ситуації.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва в інтерв'ю в програмі "ЖВЛ" розповіла, як вони з чоловіком відпочивали в Мексиці, а також прокоментувала пікантні фото з відпочинку, які публікувала в Instagram.

За словами Наді, вони з чоловіком Володимиром Дантесом і не ідеальні, і, як і всі звичайні люди, відривалися на відпочинку по повній. Також зірка не бачить нічого поганого у відвертих знімках, які показувала в соцмережах.

Правда, за одне з фото Дорофєєва відхопила від чоловіка, адже на знімку він був повністю без одягу. За словами співачки, Вова не знав, що вона його фотографує.

"Я хочу сказати, що я не ідеальна дівчинка, якою мене можливо сприймають. Знаєш, хочеться зробити щось ах... і тим паче, що це був прикол, Вова не знав, що я його фотографую. Тому що ми, блін, не ідеальні. Ми всі люди, ми любимо приколюватися. Ну така злегка еротична фоточка, так. Від чоловіка я трохи отримала, так, трішечки. Але було весело", - прокоментувала Дорофєєва гарячі знімки з відпочинку.

Нагадаємо, Дорофєєва в зухвалому вбранні підкорила запальним танцем з подружкою: "Два позитивчика".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва розбушувалася на тренуванні і збентежила недбалим виглядом: "Втрачаю контроль".

Також Politeka писала, що Дорофєєва в образі грайливої блондинки і в корсеті спровокувала бурхливі суперечки: "Мати Драконів, це ти?".