Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва в інтерв'ю в програмі "ЖВЛ" розповіла, як вони з чоловіком відпочивали в Мексиці, а також прокоментувала пікантні фото з відпочинку, які публікувала в Instagram.
За словами Наді, вони з чоловіком Володимиром Дантесом і не ідеальні, і, як і всі звичайні люди, відривалися на відпочинку по повній. Також зірка не бачить нічого поганого у відвертих знімках, які показувала в соцмережах.
Правда, за одне з фото Дорофєєва відхопила від чоловіка, адже на знімку він був повністю без одягу. За словами співачки, Вова не знав, що вона його фотографує.
"Я хочу сказати, що я не ідеальна дівчинка, якою мене можливо сприймають. Знаєш, хочеться зробити щось ах... і тим паче, що це був прикол, Вова не знав, що я його фотографую. Тому що ми, блін, не ідеальні. Ми всі люди, ми любимо приколюватися. Ну така злегка еротична фоточка, так. Від чоловіка я трохи отримала, так, трішечки. Але було весело", - прокоментувала Дорофєєва гарячі знімки з відпочинку.
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