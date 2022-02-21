Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram відома українська телеведуча та журналістка Катя Осадча, яка понад 15 років веде програму "Світське життя", часто ділиться із шанувальниками цікавими світлинами та відео, а також розповідає про події свого життя.

Так, цього разу Катя опублікувала відео з гелікоптера. На кадрах було видно Київ з висоти пташиного польоту. На відео видно, що вони пролітати над Дніпром.

"Київ з висоти такий гарний", - написала Катя Осадча.

Зауважимо, що політ на гелікоптері - це був подарунок для старшого сина Осадчої та Юрія Горбунова Івана, якому 19 лютого виповнилося п'ять років. Так, Київ з висоти побачили і Катя Осадча, і Юрій Горбунов, і їхній син Іван.

Варто сказати, що Катя Осадча та Юрій Горбунов одружилися у 2017 році. За п'ять років шлюбу в них народилися два сини - Іван та Данило. Що цікаво, для Горбунова це перші діти, а от у Каті є ще старший син Ілля від першого шлюбу з Олегом Поліщуком, який навчається за кордоном.

Раніше Politeka повідомляла, що Притула висловив Осадчій, що думає про Kalush Orchestra після скандалу: "Чесно кажучи...".

Нагадаємо, що Осадча похвалилася дорослим подарунком для їх з Горбуновим п'ятирічного сина: "Здійснили мрію".

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