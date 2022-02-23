Як повідомляє Politeka.net, популярна російська співачка і актриса Крістіна Орбакайте, яка є дочкою Примадонни Алли Пугачової, поділилася в Instagram милим відео, на якому показала себе в незвичайному образі.

Як видно, в ролику Крістіна впевнено крокує по просторому павільйону, а потім заходить в одну з дверей. При цьому зірка виглядає як модель, яка дефілює по подіуму. Перед камерою співачка з'явилася в елегантному сіро-блакитному костюмі, під піджаком якого видно чорну водолазку. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж і впевнений вигляд.

У підписі до публікації Орбакайте анонсувала свій концерт: "01.03 2022 року, ми скоро побачимося!". Користувачі тут же почали коментувати нове відео, засинаючи артистку компліментами: "Шикарна, чудова, блискуча!", "Класна дівчина!", "Красива жінка, і цим все сказано", "Бездоганний смак, хода, посмішка. Втім, як завжди. Милуюся вами", "Ну модель", "Красуня", "Ви дуже схожі на маму".

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