20-річна співачка, актриса і блогерка Анна Трінчер з'явилася в компанії з відомим співаком Павлом Зібровим, з яким повеселилася в одному з магазинів.

Анна Трінчер набрала велику популярність і записує різні цікаві дуети, повідомляє Politeka.net. Зокрема, зірка заспівала разом з Павлом Зібровим хіт "Бджолі/Метелики".

Мабуть, дружба артиста з блогеркою не закінчилася на дуеті. Про це свідчить відео, яке Анна Трінчер розмістила у своєму Instagram.

На кадрах артистка разом з колегою вирушили в магазин, де приміряли стильні окуляри.

"Павло Миколайович справу говорить!

Ось дійсно, попри те, що я молода, просунута дівчина покоління Z, яка розбирається в тенденціях і новинках, найважливішого то я і не знала!",- написала зірка.

За словами Анни Трінчер, співак розповів їй, що вона може розплачуватися цифровою карткою одного з банків навіть за відсутності інтернету.

Публікація швидко зібрала понад 80 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Крутезно😍 😍 😍", " дуже Ти Красива🙂", " аааа це кайф❤️🔥 🔥 🔥 🔥", " Зібров завжди буде актуальний🔥 😂 😂", " ну якби Епл пей без інтернету завжди був 🤷🏼♀️🤷🏼♀️🤷🏼♀️", - написали користувачі Мережі.

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