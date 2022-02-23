Анна Трінчер набрала велику популярність і записує різні цікаві дуети, повідомляє Politeka.net. Зокрема, зірка заспівала разом з Павлом Зібровим хіт "Бджолі/Метелики".
Мабуть, дружба артиста з блогеркою не закінчилася на дуеті. Про це свідчить відео, яке Анна Трінчер розмістила у своєму Instagram.
На кадрах артистка разом з колегою вирушили в магазин, де приміряли стильні окуляри.
"Павло Миколайович справу говорить!
Ось дійсно, попри те, що я молода, просунута дівчина покоління Z, яка розбирається в тенденціях і новинках, найважливішого то я і не знала!",- написала зірка.
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За словами Анни Трінчер, співак розповів їй, що вона може розплачуватися цифровою карткою одного з банків навіть за відсутності інтернету.
Публікація швидко зібрала понад 80 тисяч переглядів і багато коментарів.
"Крутезно😍 😍 😍", " дуже Ти Красива🙂", " аааа це кайф❤️🔥 🔥 🔥 🔥", " Зібров завжди буде актуальний🔥 😂 😂", " ну якби Епл пей без інтернету завжди був 🤷🏼♀️🤷🏼♀️🤷🏼♀️", - написали користувачі Мережі.
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