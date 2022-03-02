Як пише Politeka.net, Злата Огневич у шоу "Холостячка" не змогла знайти свою половинку і розлучилася з чоловіком після фіналу, так як він цього зажадав. Зараз Злата всіма силами намагається достукатися до росіян і розповідає, як вона допомагає громадянам України.
"Геть диктатора! Путін знищує українську культуру. Під загрозою руйнування Софіївський собор! Спалено музей картин Марії Приймаченко. Зараз питання до тих росіян, які не в курсі " че взагалі відбувається»:
Якщо на Красній площі і будь-якій площі Росії буде таке ж-чи зміниться ваша полеміка? І так, я свідомо пишу "Росія" з маленької літери. Тому що уряд там маленький і збитковий», - висловилася Злата.
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Зазначимо, українські війська сьомий день відбиваються від російських окупаційних військ. Володимир Остапчук вирішив показати, що творять військові Росії проти мирних жителів в Енергодарі, де розташована ЗАЕС.
"Окупанти кидають гранати в мирних жителів Енергодара", - написав Володимир. У мережі виразів не стримують:
"Щоб вони здохли", " Варвари, горіти вам в пеклі на тому світі і на цьому!!!!", "На такі пости рука не піднімається лайк поставити, прокляті", " Суки йобані..... "а потім потрапляють в полон і всі як один "ми не знали, ми не стріляли", всі вони знали! тому смерть ворогам!!!".
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