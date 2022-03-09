Як пише Politeka.net, Олександр Пономарьов - популярний український співак. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російськими окупантами. На новому відео в Instagram Пономарьов вирішив підбадьорити українців, показавши папугу.

На кадрах шикарний папуга ара підлетів до флагштока і підняв прапор України. Потім закадровий голос похвалив пернатого друга.

"Відразу видно, що не росіянин", - написав Пономарьов.

Фанати подивилися ролик більше 11 тисяч разів і написали коментарі:

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"Яка принадність", "Наш папуга", "яка краса"," теж хочу такого героя кешу"," справжній українець", " навіть пір'я в кольорах прапора!а крила як гордо розправив!орел!".

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