Як пише Politeka.net, переможниця одного з сезонів "Холостяка" Даша Квіткова вирішила розповісти, як зараз проходять її будні, а також заговорила про серйозну травму свого чоловіка. Як відомо, Микита Добринін не залишився осторонь і також став на захист своєї Батьківщини, не бажаючи відсиджуватися вдома без діла.
"Микита поранив палець майже до кістки. Добре, що знайшли де зашити! Що щодо мене? Я тримаюся і Вам раджу. Дякую кожен день, коли ми відкриваємо очі і бачимо сім'ю. Найголовніше-це тримати себе в руках.
На 16 день війни ми перестали стрімголов бігти в притулок. Робимо все спокійно і зібрано. У нас притулок в будинку, дітки і ми спимо одягнені " - розповідає Даша.
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Раньше Даша Квіткова не змогла стримати сліз після того, як почула новини про обстріл пологового будинку в Маріуполі. Як відомо, вчора окупанти обстріляли не тільки мирних жителів, а й здійснили удар на пологовий будинок.
Кадри з постраждалими схвилювали весь світ і Даша Квіткова ледь стримала емоції, адже всього півроку тому сама стала мамою вперше.
"Я просто ридаю ридаю ридаю ридаючи! Я не вірю, що це відбувається в наш час. Я не вірю, що люди здатні на таке. Всі, хто відмовчується ви, бл * ть, співучасники е * анного пекла!"- емоційно випалила Квіткова в мережі.
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