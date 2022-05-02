Відомий російський співак записав відеозвернення, в якому висловився про ситуацію в своїй країні.

Днями одна з найскандальніших російських пропагандисток Маргарита Симоньян в ефірі одного з телеканалів у звичній для себе хамській манері накинулася на Максима Галкіна, який підтримав Україну. Серед іншого путінська "журналістка" звинуватила шоумена в нетрадиційній орієнтації.

Кіркоров, який до цього не виступав проти прийнятої в Росії «політики партії», несподівано жорстко відповів Симоньян.

"Як ти смієш публічно принижувати людей? Маргарита, ти головний редактор рупора нашої країни. Ти журналіст, а не паскудна бабка на базарі, розкидає нечистоти чуток і пліток. Я не впевнений, що не знайдуться люди, які не захочуть викинути на публічний суд твою білизну", - вимовляє на відео співак.

Він також заявив, що зараз в Росії йде "полювання на відьом з альтернативною точкою зору". Кіркоров зауважив, що рівень агресії всередині російського суспільства досяг страшних значень, в країні йде цькування незгодних.

"Ви, мисливці на відьом, лише тільки погіршуєте внутрішній розкол. Публічні люди зобов'язані зараз об'єднувати людей, а ви починаєте гнобити. Такими методами ви стаєте схожими на тих, з ким боретеся", - заявив Кіркоров.

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