Як пише Politeka.net, Олена Кравець - успішна українська актриса і зірка "Квартал 95". У артистки є 19-річна дочка Марія, яка вже деякий час живе окремо. Дівчина з самого малого займається танцями, а не так давно активізувалася в соціальних мережах, де раніше від дочки Кравець було мало публікацій. За дівчиною стежать тисячі українців, яких Марія радує танцями і кадрами з особистого життя. Цього разу дочка Кравець вирішила показати Селфі, опублікувавши його в сторіс Instagram.

На Селфі Маша показала тільки голову до підборіддя. Дівчина була з пірсингом в носі і шапці на голові, а також легенько посміхнулася для фото.

"Крінж", - підписала кадр Марія.

До цього дочка Кравець показала, як виглядала в 11 років.

"Цій фотографії 8 років

за цей час змінилося багато, але любов і віра в ці два кольори на моєму дитячому обличчі з кожним роком ставали тільки міцніше

зараз вони досягли максимального рівня, але не тільки у мене, але і у громадян всієї України!",- написала Кравець.

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