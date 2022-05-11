Український гурт Kalush Orchestra вийшов у фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022, який цього року проходить у Турині.

Як пише Politeka.net, Kalush Orchestra виступили піснею "Stefania" під 6-м номером.

У фінал також потрапили: Швейцарія, Вірменія, Ісландія, Литва, Португалія, Норвегія, Греція, Молдова і Нідерланди.

Додамо, що за результатами виступу зал "Євробачення-2022" аплодував українцям стоячи.

"Кращий виступ", "Топ, цілісна картина номера ідеальна і дуже кайфова", "Кращі", "Це перемога, я вам кажу!", "Мурашки від виступу", «Бомба», "Порвали всіх", - захоплюються українці в соцмережах номером Kalush Orchestra.

Є й ті, хто більш холодно оцінили групу: «Добре, але не перемога», «Така порожня сцена, без нічого, була в України в перший раз», «Хотілося більшого», «Зі звуком якісь проблеми, як з ями співали».

Другий півфінал "Євробачення -2022" відбудеться 12 травня, а фінал – 14 травня.

За прогнозами букмекерів, у Kalush Orchestra є всі шанси принести Україні перемогу в "Євробаченні-2022" - їх оцінюють в 49%.

На другому місці Італія, шанси якої оцінюються в 15%.

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