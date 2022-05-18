Даша Квіткова-учасниця і переможниця шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. У липні минулого року Даша і Микита стали вперше батьками і зараз виховують сина Лева. Однак початок їхніх стосунків був досить непростим, адже вони перша пара, яка залишилася разом після проекту "Холостяк", яка також узаконила стосунки.

Тоді, після кожного випуску, Даша була присутня на пост-шоу, де нерідко дівчата влаштовували скандали. Квіткову критикували за її двозначну поведінку. Вона вирішила згадати один з найскладніших днів, прожитих під час шоу.

До слова, про нього Квіткова згадує вкрай рідко і не любить згадувати той період часу:

"Пам'ятаю найжорсткіший випуск пост-шоу, де я ридала шість годин без перерви. Тільки тому, що в той момент все було не так, як я бачила потім на пост-шоу» - розповіла Квіткова.

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