Артистка висловилася про свої емоції після вшанування пам'яті.

Колишня дружина відомого виконавця і шоумена Дзідзьо співачка Slavia (Ярослава Притула) продовжує залишатися в рідній країні і підтримувати постраждалих українців від російської агресії. Також нещодавно співачка розповіла про прощання з близьким знайомим і героєм.

Як відомо, 6 березня, під час обстрілів російською армією мирного населення в Ірпені загинув український актор Паша Лі.

Славія вшанувала пам'ять загиблого товариша і також з'явилася на спеціальному концерті:

"Концерт пам'яті Паші Лі, який героїчно загинув під час захисту Ірпеня. Гори-це місце сили Паші, відчуваємо Його присутність. Говоримо СПАСИБІ ЗА сина світлій, усміхненій мамі. Герої не вмирають. Живіше за живих " - пише Славія під кадрами.

Також нещодавно артистка виклала у своїх Instagram-сторіс кадр, на якому показала, що вона зараз у Прикарпатті. Судячи з геолокації - в Яремче.

На новій фотографії красуня Slavia відображена на прогулянці біля гірської річки, і виглядає просто приголомшливо. На ній білі штани і об'ємна Зелена кофта з яскравими, як ніби вишитими квітами. Довге розкішне волосся артистки розпущене, а на її обличчі легкий макіяж з яскравою помадою і мила посмішка.

Також, "Євробачення-2023": учасник Kalush Orchestra запропонував місто для проведення конкурсу.

Як повідомляла Politeka, Мірошниченко розповів, як окупанти увірвалися в будинок до його сестри: "найстрашніше те...".

Також Politeka писала, що "Рідненький, ти тільки тримайся": Лілія Ребрик написала проникливий лист про наболіле.