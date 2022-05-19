Для нормалізації емоційного стану потрібні ті продукти і страви, які ви любите найбільше.

Фітнес-тренер шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемська (Узелкова) поділилася правилами харчування під час війни, які повинні допомогти людям у стресових ситуаціях.

Багато хто не міг нормально харчуватися в перші дні війни. У когось не було доступу до повного набору продуктів, хто просто від стресу не міг нормально споживати їжу, хто відчував провину, що він може нормально харчуватися в той час, як інші сидять в підвалах з хлібом і водою.

«Ми бачимо жахливі і болючі історії людей, що вижили в Маріуполі. Вони розповідають, як пили звідусіль, коли йшов дощ, бо не було запасів води. Щоб не померти, ми повинні пити. Хоча б якусь рідину. Як вони готували те, що знаходили на вогні? Це неможливо читати без сліз на очах. Молимося, щоб Маріуполь та інші міста звільнили від окупантів " - додає також Марина.

Вона підкреслює, що нашому організму потрібні поживні речовини, нам потрібні продукти, які будуть давати енергію і сили. У таких ситуаціях слід вибирати продукти багаті вітаміном B8 (інозитол).

Для нормалізації емоційного стану потрібні ті продукти і страви, які ви любите найбільше.

По можливості слід харчуватися потрібно 5 разів на день невеликими порціями, сніданок повинен містити білки, а для перекусу підійде і салат з овочів, проте слід виключити страви з вуглеводами на вечерю.

Нагадавши, тренер "Зважені та щасливі" Боржемська розкрила, як сніданок допомагає схуднути.

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