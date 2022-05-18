Як пише Politeka.net, після "Євробачення" в Італії розгорівся скандал з суддею від України Ірини Федишин. Вона поставила нуль балів Польщі, що обурило громадськість. Голова правління НСТУ Микола Чернотинський розповів, як проходитиме відбір суддів на "Євробачення-2023", яке пройде в Україні, передає Жвл в Instagram.
"Українці самі оберуть склад журі для" Євробачення-2023»
Голова правління НСТУ Микола Чернотицький у зв'язку зі скандалом, що розгорівся після нинішнього конкурсу, заявив, що наступного року українці зможуть запропонувати свої кандидатури для нацжури і проголосувати за них.
А кого ви хотіли б бачити у складі журі "Євробачення-2023"?",- написано було в публікації.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Юлія Саніна, Андрій Данилко, Джамала, Руслана, Притула", "Данилко, Melovin, Катя Павленко, Злата Огневич", "Саніна, Данилко, Танчинець, Барських, Бадоєв".
Нагадаємо, Федишин після скандалу з "Євробаченням" осоромилася новою заявою
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