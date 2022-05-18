Як пише Politeka.net, Оля Фреймут - успішна українська телеведуча. Зірка прославилася завдяки ранковому шоу і проекту "Ревізор". У знаменитості є три дитини-Злата Мітчелл від минулих відносин і Валерій з Євдокією від нинішнього чоловіка Володимира Локотко. Злата зараз живе і навчається в США, а також веде блог в Instagram. Там вона вирішила вперше показати свого хлопця. "Зірковий шлях" вирішив розмістити знімки Мітчелл у себе на сторінці.

На кадрах дівчина була в сукні, позуючи в обіймах свого обранця.

"Виглядає доросліше мами", " нічого дівка. Яблучко від яблуньки далеко закотилося" ," той момент , коли в 25 виглядаєш молодше, ніж зараз діти в 16", "нічого проти не маю, але рука трохи по Фрейду", "немов 35, а не 16)))", "Оля Фреймут всіх вчить ніби панянкою, щось її дочка далеко від ідеалу".

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