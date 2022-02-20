Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Злата Митчелл опубликовала серию фото и видео о том, как праздновала свой день рождения с друзьями. Именины девушки выпали на четверг, поэтому праздничную вечеринку она перенесла на выходные.

Злата отметила, что очень рада наконец-то отметить свой день рождения с лучшими друзьями. Для праздника она выбрала эффектное красное мини, подчеркнув свою фигурку. Образ дополнили босоножки в цвет наряда.

Отметим, что Злата Митчелл на данный момент живет и учится в США. Девушка проживает в школе-интернате, что, по ее словам, требует от нее отказа от «свободолюбивой» жизни. Добавим, что ранее Злата много занималась танцами и публиковала в сети свои выступления.

Как известно, Злату Ольга Фреймут родила от британца Нила. С отцом девочки телеведущая рассталась, поэтому растила ее одна. Позже, в браке с Владимиром Локотко, у Фреймут родилось еще двое детей.

Напомним, что Злата Митчелл попала в неприятности за границей, что произошло: "Это треш...".

Как сообщала Politeka, Злата Митчелл рассказала, через что прошла: "Я живу в школе-интернате".

Также Politeka писала, что Злата Митчелл озадачила видом в красном платье с внушительным вырезом: фото.