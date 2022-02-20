Старшая дочь телеведущей Ольги Фреймут, Злата Митчелл, которая на днях отпраздновала 16-летие, поделилась подробностями своей жизни.

Как пишет Politeka.net, Злата Митчелл является старшей дочерью знаменитой телеведущей Ольги Фреймут. В данный момент Злата обучается в США, куда переехала ради этого с должной подготовкой. Подробностями своей жизни 16-летняя девушка поделился в соцсети.

Злата Митчел рассказала, что в последнее время столкнулась с некоторыми труднястями.

«Суетный менталитет, с которым я приехал сюда, по-прежнему дает мне мотивацию и является частью меня, но многие вещи по-прежнему мешают мне свободно строить свою жизнь здесь. Я прошел через столько сложных эмоциональных состояний за последние 6 месяцев, что это похоже на лихорадочный сон», - поделилась она.

Дочь Ольги Фреймут рассказала, что сейчас живет в школе-интернате, поэтому ей пришлось скорректировать привычный образ жизни.

«Для тех из вас, кто не знает: я живу в школе-интернате за пределами Санта-Барбары, а это значит, что мне пришлось полностью отключить всю свою «свободолюбивую» жизнь, творческие идеи и спонтанные проекты», - рассказала Злата Митчел.

Напомним, что Оля Фреймут взялась учить украинцев правильно ездить в авто

Как сообщала Politeka, Оля Фреймут призналась, какие звонки ее больше всего пугают

Также Politeka писала, что Ольга Фреймут козырнула ярким макияжем, покорив праздничным образом