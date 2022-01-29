Как пишет Politeka.net, Злата Митчелл является старшей дочерью знаменитой телеведущей Ольги Фреймут. В данный момент Злата обучается в США, куда переехала ради этого с должной подготовкой.
Ей всего пятнадцать лет, однако она нередко удивляет смелыми образами. Сейчас девочка увлечена не только учебой, она также успевает активно вести Инстаграм и рассказывать о себе.
Только в этом году она перешла на обучение в США, но уже похоже и завела себе друзей. Злата показала вечерний образ, в котором отправилась на прогулку. Короткое красное платье с внушительным декольте и такая же яркая куртка в тон преобразили девушку.
Однако именно длинна платья и вырез сделали образ довольно смелым для 15-летней Златы.
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Также ранее на новых сторис Злата пожаловалась, что не может покинуть Турцию и вернуться в США.
"Это треш. Я не улетаю в Лос Анджелес сегодня. Наш самолет задержали и я опоздала на рейс. Я застряла в Стамбуле. Без никаких билетов и ВайФай", - написала Злата.
До этого она показала свою трансформацию:
«Надеюсь, моя калифорнийская трансформация. P.S хотите видео/пост о том что происходит у меня в жизни и где я вообще сейчас?», - подписала снимок Злата.
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