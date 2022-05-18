Ектор Хіменес-Браво, суддя "Майстер Шеф", показав, де він і розповів, коли приїде до Києва.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво - успішний український та Канадський ресторатор колумбійського походження. Зірка зараз активно підтримує українців і знаходиться у Львові, де збирається відкрити ресторан. Знаменитість поділився кадрами зі Львова у своєму Instagram і розповів, коли планує поїхати до Києва.

На кадрах Ектор гуляв по бруківці, будучи в футболці і стильних окулярах.

"Завтра виїжджаю до Києва", - написав Ектор.

"Завтра їду до Києва. Але сьогодні дуже хороша погода... Це дуже гарне місто, Львів", - сказав Хіменес-Браво, хвалячись видами.

Після цього Хіменес-Браво показав, як виглядає одна з вулиць Львова.

"Краса", - написав зірка на кадрах.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, з кого українці повинні брати приклад

А ще Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво розповів, від якої долі країну вберіг Майдан

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво показав, як захисники Маріуполя пробують суп з його спеціями



