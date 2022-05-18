Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво - успішний український та Канадський ресторатор колумбійського походження. Зірка зараз активно підтримує українців і знаходиться у Львові, де збирається відкрити ресторан. Знаменитість поділився кадрами зі Львова у своєму Instagram і розповів, коли планує поїхати до Києва.
На кадрах Ектор гуляв по бруківці, будучи в футболці і стильних окулярах.
"Завтра виїжджаю до Києва", - написав Ектор.
"Завтра їду до Києва. Але сьогодні дуже хороша погода... Це дуже гарне місто, Львів", - сказав Хіменес-Браво, хвалячись видами.
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Після цього Хіменес-Браво показав, як виглядає одна з вулиць Львова.
"Краса", - написав зірка на кадрах.
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