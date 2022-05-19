У такому вбранні Оля Цибульська вийшла прогулятися старим містом, прихопивши з собою національний прапор.

Як повідомляє Politeka.net, українські селебрітіс активно відзначають День вишиванки. І вже показують свої яскраві образи в національних українських вбраннях. 36-річна українська співачка Оля Цибульська також не залишилася осторонь і похвалилася своїм образом в Сторіз Instagram.

Вона зазначила, що тепер багато хто в світі хоче мати таку вишиванку, як носять українці.

"З Днем вишиванки! Спочатку ми хотіли бути модними, як весь світ - а тепер весь світ хоче бути такими модними, як українці. Бережіть своє і цінуйте своє", - звернулася до українців Оля Цибульська.

На опублікованих кадрах можна розглянути яскравий образ Олі Цибульської. Співачка обрала розкішну сукню-вишиванку білого кольору з рукавами-ліхтариками. Сукня декорована орнаментом чорного відтінку. У такому вбранні Оля Цибульська вийшла прогулятися Львовом, прихопивши прапор - справжня україночка, аж очей не відвести.

Свій вишуканий образ Оля доповнила золотими сережками і намистом в тон вишивки. Волосся вона зібрала в зачіску, прикрасивши її гілочками бузку.

Крім того, Оля Цибульська похвалилася вишиванками своєї матері, які вона сама зробила свого часу.

Нагадаємо, що Цибульська подуркувала з сином і розкрила, чому навчилася після втечі з дому.

Як повідомляла Politeka, Цибульська присоромила українське журі на Євробаченні за скандальне голосування.

Також Politeka писала, що Цибульська з сином зачарували незвичайними забавами в лісі.