Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук - успішна українська актриса. Знаменитість одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, якому народила двох діток. Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим, а цього разу вирішила відповісти на питання фанатів.
"Яка у вас зараз вага, дуже красиво виглядаєте", - написав один з фанатів.
"63, а хочу 57, А до народження другої дитини була 53", - написала Анна.
"Добрий вечір, моє запитання: скільки вам років?",- запитав ще один фанат.
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"Ось такий У мене був торт. Минулого року мені було 36 років", - написала Анна, натякаючи, що скоро їй виповниться 37 років (17 серпня, - прим. ред.).
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