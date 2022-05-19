Росія дуже хотіла, щоб представляти її на Євробаченні вирушили Потап і Настя Каменських.

Про це в новому пості на своїй сторінці в Instagram розповів Олексій Потапенко (Потап), передає Politeka.net.

У публікації артист поділився архівним фото з нагоди Дня вишиванці. На знімку Потап позував поруч з Настею в традиційній українській вишитій сорочці. За спинами артисти, які тоді ще виступали дуетом на сцені і не були одружені, тримали прапор України.

Виконавець поділився історією цього фото.

"Це Юрмала 2014 рік! Нам тоді журналісти поставили запитання: Що ви хочете цим сказати? Ми відповіли, що "любимо Україну!" , до речі в цей рік, як і три роки поспіль нам пропонували виступити від Росії на Євробаченні і ми завжди відмовляли, тому що ми-українці!", - поділився Потап.

За його словами, коли українець одягає вишиванку, його посил світу стає очевидний.

"Так що ж хоче сказати людина, що одягла вишиванку? Те, що вона любить всім серцем свою Батьківщину, мову свою і культуру своїх предків!",- пояснив усім, хто сумнівається Потап.

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