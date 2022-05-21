Як пише Politeka.net, відома українська телеведуча Леся Нікітюк зараз активно допомагає українцям, які вимушені втікати від війни, і висвітлює військову агресію рф. Днями зірка зізналася, що у неї є проблеми з роботою і вона не знає, чим зайнятися. Але Нікітюк не припиняє підтримувати та підбадьорювати українців своїми жартами та фото в соцмережах.
У своєму телеграм-каналі ведуча поділилася несподіваною знахідкою. Леся розмістила милі світлини з маленьким жовтеньким гусенятком в руках.
"Знайшла гусенятко", — поділилася зірка.
Українці в коментарях замилувалися "знахідкою" та пропонують йому імена:
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"Лееееся,поверни дитя мамі";
"Може назвете гусеня Гусинка?";
"Леся, назви його Байрактар! Це наша зброя! Слава Україні!";
"Леся негідниця! Забрала дитя у мами";
"Яке воно гарненьке";
"О тепер і в Лесі Іванівни є біологічна зброя";
"Дуже красиве гусеня!!!!! Ваш Патрон!"
"солдат біовійськ втік в самоволку, а сержант, сорі, полковниця його спіймала";
"Яке маленьке та миленьке";
"Ну все) Тепер виховуй".
Нагадаємо, Леся Нікітюк довела до сліз своєю поведінкою з маленькими дітьми.
А ще Politeka повідомляла, що безробітна Леся Нікітюк задумалася над зміною професії.
Також Politeka повідомляла, що Нікітюк показала найулюбленішу і найріднішу людину.