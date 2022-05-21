Тепер і в Лесі Іванівни є біологічна зброя.

Як пише Politeka.net, відома українська телеведуча Леся Нікітюк зараз активно допомагає українцям, які вимушені втікати від війни, і висвітлює військову агресію рф. Днями зірка зізналася, що у неї є проблеми з роботою і вона не знає, чим зайнятися. Але Нікітюк не припиняє підтримувати та підбадьорювати українців своїми жартами та фото в соцмережах.

У своєму телеграм-каналі ведуча поділилася несподіваною знахідкою. Леся розмістила милі світлини з маленьким жовтеньким гусенятком в руках.

"Знайшла гусенятко", — поділилася зірка.

Українці в коментарях замилувалися "знахідкою" та пропонують йому імена:

"Лееееся,поверни дитя мамі";

"Може назвете гусеня Гусинка?";

"Леся, назви його Байрактар! Це наша зброя! Слава Україні!";

"Леся негідниця! Забрала дитя у мами";

"Яке воно гарненьке";

"О тепер і в Лесі Іванівни є біологічна зброя";

"Дуже красиве гусеня!!!!! Ваш Патрон!"

"солдат біовійськ втік в самоволку, а сержант, сорі, полковниця його спіймала";

"Яке маленьке та миленьке";

"Ну все) Тепер виховуй".

Нагадаємо, Леся Нікітюк довела до сліз своєю поведінкою з маленькими дітьми.

А ще Politeka повідомляла, що безробітна Леся Нікітюк задумалася над зміною професії.

Також Politeka повідомляла, що Нікітюк показала найулюбленішу і найріднішу людину.