Як пише Politeka.net Катя Репяхова з маленьким сином поїхала з України, залишивши чоловіка вдома. Сама дівчина вже більше двох місяців живе в Ізраїлі і часто розповідає, чим там займається. Причому нерідко поведінка Реп'яхової вводить шанувальників в подив.

Цього разу дівчина вирішила похвалитися добіркою образів, в яких прогулюється в Ізраїлі і проводить час з сином і родичами на прогулянках. Часто Репяхова розповідає про те, як проходять її будні, проте рідко говорить про чоловіка і про те, чим він займається зараз.

Як можна побачити, Катерина вибрала світлі тони і класичний стиль з мінімум відкритих і якихось незвично яскравих образів.

"Ось добірка моїх Ізраїльських луків" - каже Катерина.

До цього добірка кадрів з відпочинку Реп'яхової з сином не особливо порадувала мережа, а більше розлютила, багатьох спантеличила поведінка Катерини, яка залишила чоловіка і поїхала в Ізраїль на такий довгий час.

У мережі відреагували: "з цією війною не помічаєш як летить час і з нею і наше життя:); згодна)на все готове)бабки заробляти в улюбленому місті; потім приїдеш на все готове. Сором; як не соромно лазити; і взагалі, кому до цього має бути справа? Якби ви пекли пироги для ВСУ, то не мали б часу на Інстаграмм...».