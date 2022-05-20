Відома співачка Злата Огневич, яка нещодавно повернулася з США, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в сторіс кадри зі спортзалу і розповіла, що почала новий спортивний сезон.
Схоже, перше тренування після тривалої паузи стало нелегким випробуванням для Злати.
"У мене сьогодні було перше тренування після паузи. Ох ... я просто хочу у вас запитати, які у вас виникають аналогії в зв'язку з цим. Я тут залишу питання. Перше тренування після паузи - це як...? Але я це зробила! Все, починаю новий спортивний сезон", - розповіла Огневич в сторіс.
Відзначимо, що на нових кадрах співачка приміряла незвичайний спортивний образі – в спортзал вона прийшла у вузькому Вишневому костюмчику, а на її голові забавно догори зібране волосся.
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"М'язи все пам'ятають", - підписала одну з сторіс Злата, на якій вона зображена біля дзеркала.
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