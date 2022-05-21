Як пише Politeka.net, Маша Полякова - дочка успішної української співачки. Дівчина пішла по стопах мами і стала солісткою молодіжної панк-рок групи. Також Маша активно займається блогінгом, розвиваючи свої соцмережі. А цього разу дівчина записала відео для Тікток платформи.





Цього разу Маша показала образ у вушках, позуючи перед камерою.



"Я звичайно вірю в свої сили, але завжди є запасний варіант", - написала Маша.



Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:



"Мамина гордість", " Боже, яка ти красива. Можна сподобатися автору", "красуня"," згадала дораму"," схоже трохи", " Полякова?", "Яка ж вона, чорт візьми, красива"," а мама знає?", "блін мені так подобаєшся ти !!! хоч твоя мама і популярна, але ти все одно намагаєшся бути звичайною дівчиною".

Нагадаємо, Полякова розповіла, як її старша дочка пережила втрату близької людини



А ще Politeka повідомляла, що дочка Полякової просить про допомогу, під Києвом безвісти зникли дві сім'ї



Також Politeka писала, що 16-річна дочка Полякової показала, як вирує ночами, поки мама не бачить